Москва8 сен Вести.В Японии не стало старейшей жительницы страны – 115-летней Сигэко Кагава. Незадолго до смерти она поделилась с журналистами тайной своего долголетия. Об этом сообщили в редакции издания Independent.

По словам женщины, сохранять себя в тонусе столь длительный срок ей позволяли регулярная ходьба и активная умственная деятельность.

Вплоть до 80 лет Кагава продолжала заниматься любимым делом – женщина работала врачом.

В глубокой старости она регулярно проводила время за каллиграфией и решала головоломки для поддержания интеллекта. Кроме того, по словам родных, Сигэко придерживалась строгого распорядка дня: ложилась спать и вставала в одно и то же время, а также принимала пищу по три раза в день.

Ранее благодаря докладу Бюро переписи населения США выяснилось: число жителей Земли в возрасте 65 лет и старше впервые в истории превысило количество детей младше 5 лет. По данным портала Axios, это стало следствием глобального снижения рождаемости и одновременного увеличения продолжительности жизни.