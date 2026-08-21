117 лет в кругу семьи: старейшая жительница Земли отмечает день рождения Старейшая жительница Земли Этель Катерхэм отмечает 117-летие

Москва21 авг Вести.Британка Этель Катерхэм, считающаяся самым старым живущим человеком на Земле, отмечает 117-летие. Об этом сообщает BBC.

День рождения долгожительница проводит в доме престарелых в графстве Суррей недалеко от Лондона в кругу семьи и друзей.

Книга рекордов Гиннесса официально признала Катерхэм первой британкой, достигшей возраста 117 лет.

По словам руководителя международной организации LongeviQuest Бена Мейерса, занимающейся исследованием долголетия, Катерхэм также занимает 13-е место в списке самых долгоживущих людей в истории, чей возраст имеет документальное подтверждение.

Накануне стало известно о смерти на 102-м году жизни Фрэнсиса Клиффорда Смита, которого называли самым пожилым и одним из наиболее долго пребывавших в заключении арестантов США. Как сообщало издание Greenwich Time со ссылкой на представителя Департамента исполнения наказаний штата, мужчина скончался 25 июня в доме престарелых в Коннектикуте, где содержался под надзором после условно-досрочного освобождения. По данным газеты, в местах лишения свободы Смит провел свыше 70 лет.