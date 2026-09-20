Москва20 сен Вести.Самая пожилая жительница России 121-летняя Яха Хашагова, которая проживает в Чеченской Республике, проголосовала на выборах на дому, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский Минздрав.

В День чеченской женщины медики и представители избиркома посетили 121-летнюю долгожительницу… Яха Хашагова приняла участие в голосовании на дому. После этого медики проверили состояние ее здоровья и поздравили с Днем чеченской женщины рассказали в ведомстве

Яха Хашагова родилась в 1905 году, свой 121-й день рождения она отпраздновала 10 сентября. В течение долгого времени живет в Байсангуровском районе Грозного. Медики республики постоянно следят за ее состоянием здоровья. Медики республики постоянно следят за ее состоянием здоровья.

По данным отделения Соцфонда России по Чеченской Республике, у долгожительницы 20 внуков и 48 правнуков.

В республике 18, 19 и 20 сентября в Чечне проходят выборы главы республики, депутатов Госдумы девятого созыва, депутатов республиканского парламента, а также депутатов представительных органов 15 муниципальных округов и городского округа города Грозный.