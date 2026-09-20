102-летняя россиянка, живущая в Белоруссии, проголосовала на выборах в Госдуму Проживающая в Белоруссии 102-летняя россиянка проголосовала на выборах

Москва20 сен Вести.На выборах в Государственную думу свой голос отдала гражданка России 1923 года рождения, проживающая в Витебске. Об этом сообщила пресс-служба отделения посольства РФ в белорусском городе.

Избирательная комиссия №8045 в Витебске приняла обращение о голосовании на дому у ветерана труда Аппаратовой Нины Дмитриевны. Российские дипломаты выехали на дом к россиянке для реализации волеизъявления избирателя, предоставив все условия для голосования говорится в тексте

Нина Аппаратова родилась в 1923 году и в этом году отметит 103-летие. В пресс-службе рассказали, что она поблагодарила членов комиссии и выразила намерение участвовать в следующих выборах.

Для голосования в Белоруссии открыто семь участков - в Бобруйске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Минске и Могилеве. В состав избирательных комиссий вошли дипломаты посольства и генеральных консульств в Бресте и Гродно, сотрудники торгового представительства РФ, Россотрудничества, представительства России при уставных органах СНГ, а также члены их семей.