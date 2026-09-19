Столетняя ветеран ВОВ проголосовала на выборах в подмосковном Дзержинском В подмосковном Дзержинском проголосовала 100-летняя ветеран Адельфина Мазятова

Москва19 сен Вести.Столетняя ветеран Великой Отечественной войны Адельфина Мазятова проголосовала сегодня в Дзержинском, сообщает Мособлизбирком.

В мессенджере MAX опубликованы видеокадры, как она входит в помещение УИК в окружении близких людей.

В Дзержинском на участке №240 проголосовала 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны Адельфина Михайловна Мазятова говорится в публикации

Члены Мособлизбиркома пожелали ей сил и хорошего самочувствия, тепла и внимания близких.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября.

Ранее сегодня сообщалось о том, что в поселке Николаевка в Еврейской автономной области 110-летняя Анастасия Батыченко приняла участие в выборах депутатов Госдумы и Заксобрания области. К ней члены избиркома и наблюдатели приехали на дом.