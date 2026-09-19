100-летняя Антонина Терехова приняла участие в выборах депутатов ГД в Магадане Выборы в Магадане: среди избирателей - 100 - летняя Антонина Терехова

Москва19 сен Вести.На избирательный участок в Магадане пришла столетняя избирательница Антонина Терехова. Эта женщина больше сорока лет прожила и проработала в Магаданской области и на участок пришла сама без посторонней помощи.

Антонина Терехова - ветеран тыла и всегда принимает участие в выборах.

В этих выборах [депутатов Государственной Думы] я неоднократно участвовала. Поэтому свою гражданскую позицию я считаю своим долгом. Будем выбирать людей, чтоб жизнь была краше у нас, пенсионеров, чтоб хорошие были пенсии рассказала Терехова

Ранее председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков рассказал об активном голосовании избирателей в системе дистанционного электронного голосования в регионе.

В Магаданской области на участках работает более 200 наблюдателей. Все проходит в спокойной атмосфере, нарушений не зафиксировано. Областная комиссия ожидает хорошую явку и сегодня, и завтра.