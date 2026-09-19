Москва19 сенВести.На избирательный участок в Магадане пришла столетняя избирательница Антонина Терехова. Эта женщина больше сорока лет прожила и проработала в Магаданской области и на участок пришла сама без посторонней помощи.
Антонина Терехова - ветеран тыла и всегда принимает участие в выборах.
В этих выборах [депутатов Государственной Думы] я неоднократно участвовала. Поэтому свою гражданскую позицию я считаю своим долгом. Будем выбирать людей, чтоб жизнь была краше у нас, пенсионеров, чтоб хорошие были пенсиирассказала Терехова
Ранее председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков рассказал об активном голосовании избирателей в системе дистанционного электронного голосования в регионе.
В Магаданской области на участках работает более 200 наблюдателей. Все проходит в спокойной атмосфере, нарушений не зафиксировано. Областная комиссия ожидает хорошую явку и сегодня, и завтра.