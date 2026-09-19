В ЕАО на выборах в Госдуму на дому проголосовала 110-летняя женщина

110-летняя жительница ЕАО проголосовала на выборах в Госдуму В ЕАО на выборах в Госдуму на дому проголосовала 110-летняя женщина

Москва19 сен Вести.В поселке Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области 110-летняя Анастасия Батыченко на дому приняла участие в выборах депутатов Госдумы и Заксобрания области. Об этом сообщили в пресс-службе Избиркома ЕАО.

К труженице тыла и вдове участника Великой Отечественной войны приехали члены участковой комиссии вместе с председателем Избиркома ЕАО Ольгой Бабий, чтобы женщина смогла проголосовать, не выходя из дома. Также на месте присутствовали наблюдатели.

Несмотря на почтенный возраст, Анастасия Даниловна не изменила своей жизненной привычке — она не пропустила ни одни выборы. И сегодня снова сделала свой выбор, подав пример всем нам говорится в сообщении

Рядом с женщиной находилась ее кошка Фроська, которая внимательно следила за процессом.