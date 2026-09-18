Москва18 сенВести.Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк проголосовала на выборах в Государственную думу и в краевое законодательное собрание. Об этом сообщила пресс-служба правительство региона.
Вместе с жителями области в первые часы участие в выборах приняли губернатор ЕАО Мария Костюк и Герой России, заместитель губернатора ЕАО Олег Джафаровотметила пресс-служба правительства ЕАО в соцсети "ВКонтакте"
Ранее сообщалось, что на выборах проголосовал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Масштабные выборы в России пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые в них примут участие жители новых регионов — Донбасса и Новороссии.