Губернатор ЕАО Мария Костюк в числе первых приняла участие в голосовании

Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк проголосовала на выборах Губернатор ЕАО Мария Костюк в числе первых приняла участие в голосовании

Москва18 сен Вести.Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк проголосовала на выборах в Государственную думу и в краевое законодательное собрание. Об этом сообщила пресс-служба правительство региона.

Вместе с жителями области в первые часы участие в выборах приняли губернатор ЕАО Мария Костюк и Герой России, заместитель губернатора ЕАО Олег Джафаров отметила пресс-служба правительства ЕАО в соцсети "ВКонтакте"

Ранее сообщалось, что на выборах проголосовал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Масштабные выборы в России пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые в них примут участие жители новых регионов — Донбасса и Новороссии.