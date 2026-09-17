В Херсонской области заявили об информационных вбросах со стороны Украины

В Херсонской области заявили о вбросах в преддверии выборов со стороны Украины В Херсонской области заявили об информационных вбросах со стороны Украины

Москва17 сен Вести.В преддверии выборов в Госдуму РФ Украина активизировалась и начала делать информационные вбросы в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко в ходе разговора с журналистами.

В преддверии выборов украинская сторона заметно активизировала информационные вбросы и распространение фейков, рассчитанных на то, чтобы запутать людей и создать лишнее напряжение сказал он

По его словам, такие материалы, как правило, внешне имитируют официальные сообщения и документы. Василенко призвал внимательнее относиться к такой информации, сверять ее со сведениями из официальных источников.

Все решения, которые действительно принимаются, доводятся до жителей по официальным каналам подчеркнул пресс-секретарь губернатора

Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва будет проходить в период с 18 по 20 сентября.