Москва17 сенВести.В преддверии выборов в Госдуму РФ Украина активизировалась и начала делать информационные вбросы в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко в ходе разговора с журналистами.
В преддверии выборов украинская сторона заметно активизировала информационные вбросы и распространение фейков, рассчитанных на то, чтобы запутать людей и создать лишнее напряжениесказал он
По его словам, такие материалы, как правило, внешне имитируют официальные сообщения и документы. Василенко призвал внимательнее относиться к такой информации, сверять ее со сведениями из официальных источников.
Все решения, которые действительно принимаются, доводятся до жителей по официальным каналамподчеркнул пресс-секретарь губернатора
Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва будет проходить в период с 18 по 20 сентября.