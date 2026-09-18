На избирательном участке в Москве росгвардеец помог пенсионерке с инфарктом

Росгвардеец помог женщине, которой стало плохо на избирательном участке в Москве На избирательном участке в Москве росгвардеец помог пенсионерке с инфарктом

Москва18 сен Вести.Росгвардеец помог 88-летней пенсионерке, которой стало плохо на избирательном участке в Москве. Об этом сообщается на канале московской Росгвардии в MAX.

Сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве помог 88-летней москвичке, которая почувствовала себя плохо говорится в публикации

По данным ведомства, мужчина подошел к пенсионерке и поинтересовался ее состоянием. Та пожаловалась, что испытывает сильную давящую боль в груди. Росгвардеец вызвал медиков и оказал ей доврачебную помощь.

Женщину госпитализировали с предварительным диагнозом "инфаркт".