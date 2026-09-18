Москва18 сенВести.Росгвардеец помог 88-летней пенсионерке, которой стало плохо на избирательном участке в Москве. Об этом сообщается на канале московской Росгвардии в MAX.
Сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве помог 88-летней москвичке, которая почувствовала себя плохоговорится в публикации
По данным ведомства, мужчина подошел к пенсионерке и поинтересовался ее состоянием. Та пожаловалась, что испытывает сильную давящую боль в груди. Росгвардеец вызвал медиков и оказал ей доврачебную помощь.
Женщину госпитализировали с предварительным диагнозом "инфаркт".