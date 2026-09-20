Москва20 сенВести.101-летняя гражданка России приняла участие в голосовании на избирательном участке в Южной Корее. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Для женщины, как сообщила Захарова, было организовано выездное голосование в городе Ансан.
В ходе выездного голосования, которое было организовано членами УИК избирательного участка №8173, свой голос отдала одна из самых пожилых граждан России, которая находится на территории Республики Кореясообщила Захарова
По словам представителя МИД РФ, россиянка получила от посла благодарственное письмо.
Выборы в Госдуму РФ проходят по 20 сентября.