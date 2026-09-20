Захарова: по активности голосования в лидеры выбились Ереван и Белград

Захарова рассказала, где за рубежом отмечено самое активное голосование Захарова: по активности голосования в лидеры выбились Ереван и Белград

Москва20 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ИС "Вести" рассказала, на каких зарубежных участках отмечено самое активное участие россиян в выборах в Госдуму.

Среди наиболее активных избирательных участков у нас в лидеры выбились Ереван, Белград, Кипр, Кишинев, Пхеньян, Пхукет и Казахстан. И явка чрезвычайно высокая. Она, конечно, превышает и динамику предыдущих выборов, о чем мы говорили, и к этому готовились заявила Захарова

Дипломат обратила внимание на отсутствие проблем с нехваткой бюллетеней.

Во время интервью Захарова также сообщила, сколько россиян проголосовали за рубежом.