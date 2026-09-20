Захарова: более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом

Захарова сообщила, сколько россиян проголосовали за рубежом Захарова: более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом

Москва20 сен Вести.Более 212 тысяч россиян, по состоянию на 19.00, проголосовали на выборах в Госдуму России за рубежом. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в 38 государствах уже завершилось голосование, идет подсчет голосов.

По состоянию на 19.00 московского времени, с сегодняшнего дня, 20 сентября 2026 года, в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы за рубежом приняли участие более 212 тысяч граждан России, и состоялось 121 выездное досрочное голосование сказала Захарова

Ранее дипломат рассказала, что на зарубежных участках для голосования на выборах в Госдуму РФ много молодежи, есть и люди среднего возраста.