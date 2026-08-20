Старейший арестант США умер в 101 год, восемь раз избежав казни Старейший в США приговоренный к смерти умер от старости в 101 год

Москва20 авг Вести.В Соединенных Штатах на 102-м году жизни ушел из жизни Фрэнсис Клиффорд Смит, которого называли самым пожилым и одним из наиболее долго пребывавших в заключении арестантов страны. Как передает Greenwich Time со ссылкой на представителя Департамента исполнения наказаний штата, мужчина скончался 25 июня в доме престарелых в Коннектикуте, где содержался под надзором после условно-досрочного освобождения.

По данным издания, в местах лишения свободы Смит провел свыше 70 лет. Виновным его признали в 1950 году: суд счел, что он застрелил ночного сторожа Гровера Харта во время ограбления яхт-клуба Indian Harbor в Гринвиче, случившегося годом ранее. До самой кончины осужденный утверждал, что не причастен к преступлению.

Изначально мужчину ждала смертная казнь. Как пишет People, дату исполнения приговора назначали восемь раз, и всякий раз ее переносили. В 1954 году высшую меру заменили пожизненным сроком.

Уверенность в виновности Смита ослабевала и по завершении судебного разбирательства. Обвинение в значительной степени опиралось на косвенные улики, а спустя время другой человек заявлял, что именно он выступал вторым соучастником нападения. Один из следователей, участвовавших в расследовании, тоже позднее признавался, что сомневается даже в том, что подсудимый находился на месте убийства. Однако провести новое слушание заключенному так и не удалось.

За долгие годы неволи Смит несколько раз ненадолго выходил на свободу. В 1967 году он совершил побег, но был задержан через 12 дней. Впоследствии его отпускали по УДО, однако он вновь возвращался в тюрьму за нарушение установленных условий. Последние годы жизни он провел в специальном учреждении для престарелых заключенных. По словам представителя учреждения, Смит скончался во сне от старости.