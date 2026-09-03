Москва3 сен Вести.Британский актер и комик Крис Лэнгхэм умер в возрасте 77 лет после борьбы с раком поджелудочной железы. О его смерти, которая произошла 24 июня, стало известно только сейчас, сообщила газета The Times.

Наибольшую известность Лэнгхэм получил благодаря роли министра Хью Эбботта в сатирическом сериале "Гуща событий". В 2006 году за эту роль он получил премию BAFTA. Через несколько дней после вручения награды Лэнгхэма арестовали по подозрению в скачивании материалов с сексуальным насилием над детьми.

Лэнгхэм признал вину по обвинениям в хранении и скачивании запрещенных материалов и был приговорен к десяти месяцам тюрьмы. Он утверждал, что изучал материалы в рамках подготовки к комедийному проекту и отрицал педофилию. Позднее актер признавал, что его решение было глупым, эгоистичным и продиктованным самолюбием.

Обвинения в сексуальном насилии над 14-летней девушкой, выдвинутые в ходе расследования, суд не подтвердил.

После освобождения из тюрьмы в 2007 году Лэнгхэм практически прекратил актерскую деятельность. Он предпринимал несколько попыток вернуться в кино, однако его дальнейшая карьера не получила развития. Последние годы он жил в графстве Кент вместе с семьей и сдавал туристам расположенный на территории его дома коттедж.