Москва28 сен Вести.Ветерану Великой Отечественной войны и участнице Сталинградской битвы, легендарной "Красной Шапочке" 28 сентября исполнилось 102 года, сообщил в MAX губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сразу после окончания школы она ушла на фронт медсестрой. Воевала под Сталинградом и Курском, участвовала в боях под Прохоровкой, освобождении Польши и Чехословакии.

Сегодня 102 года исполняется Марии Михайловне Рохлиной написал Воробьев

В феврале 1945 года Мария Михайловна за несколько дней вынесла с поля боя 15 бойцов и офицеров. За мужество и самоотверженность Мария Рохлина награждена орденами и медалями.