Выпускница программы "Время героев" спасала бойцов СВО до службы в правительстве Референт секретариата вице-премьера РФ рассказала, как спасала военных на СВО

Москва9 сен Вести.До начала работы в правительстве референт секретариата заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой Мария Мусатова оказывала медицинскую помощь раненым военным в зоне специальной военной операции. Своей историей она поделилась с информационной службой "Вести".

Мусатова окончила Военно-медицинскую академию с красным дипломом. Год спустя, с первых дней специальной военной операции, старший лейтенант медицинской службы оказывала помощь военным в зоне боевых действий. Военный медик стала участницей первого потока программы "Время героев".

Мы изначально находились в Курске и перед началом выехали колонной в Белгород. И, соответственно, мне каждый раз задают вопрос: "Как вы решились, почему вы не отказались?" Но у меня в голове даже не было мысли, что я откажусь. Там мои люди, там наши ребята, ну, то есть я не знаю, мне даже тогда это не приходило в голову. Единственное, о чем мы думали – что нужно помочь как можно большему количеству людей, и чтобы ребята возвращались домой рассказала Мусатова

В зоне СВО Мусатова провела почти полгода, работая во фронтовом госпитале. Медик признается, что на передовой не могла позволить себе даже думать об усталости.

Ты об этом не задумываешься там. Ты не думаешь о том, что тебе плохо, хорошо, что ты устал. Идет поток раненых, и ты в моменте, ты просто оказываешь помощь. То есть у нас там старшие товарищи, хирурги Военно-медицинской академии моей любимой. Ты не задумываешься о себе сказала Мусатова

За рискованную и самоотверженную работу Мария была награждена медалью Суворова.

Ранее сообщалось, что участник программы "Время героев" Амир Аккао получил пост заместителя главного инженера компании "Газпром Газораспределение Ставрополь".