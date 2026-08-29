Москва29 авг Вести.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко поздравил труженицу тыла Пономарёву Зардар Карниковну со 106-м днем рождения. Соответствующее поздравление он опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

Отмечается, что биография женщины — это настоящая летопись мужества.

В 1942-м, окончив новороссийское медучилище, она уехала медсестрой в Анапу, где застала оборонительные бои за Кавказ. Когда в августе враг зашел в город, больницу готовили к эвакуации, но Зардар Карниковна осталась и до последнего выхаживала раненых моряков написал Кравченко

Вернувшись в Новороссийск, Зардар Карниковна работала в Городской больнице №1, а затем вплоть до выхода на пенсию трудилась медсестрой в поликлинике №2.

Андрей Кравченко пожелал пенсионерке крепкого здоровья, семейного тепла и только положительных эмоций.