Ветеран Великой Отечественной войны с Камчатки отметил 95-летие Военнослужащие Тихоокеанского флота поздравили ветерана ВОВ с 95‑летием

Москва11 авг Вести.Военнослужащие Краснознаменных подводных сил Тихоокеанского флота поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, ветерана трудового фронта, Почетного гражданина города Вилючинск капитана 3 ранга в отставке Николая Сафонова, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края в мессенджере МАХ.

В годы войны Николай Иванович работал в совхозе и пережил оккупацию. После войны окончил военно‑морское училище и 31 год служил на подлодках ТОФ. Сегодня он пишет книги и активно участвует в патриотическом воспитании молодежи написали в пресс-службе

С приветственным словом к юбиляру обратился командующий подводными силами Тихоокеанского флота, Герой РФ вице-адмирал Валерий Варфоломеев. Мероприятие прошло во дворе дома ветерана.