Столетняя ветеран ВОВ из Люберец проголосовала на выборах в Госдуму и Мособлдуму

В Подмосковье ветеран Великой Отечественной войны проголосовала на выборах Столетняя ветеран ВОВ из Люберец проголосовала на выборах в Госдуму и Мособлдуму

Москва20 сен Вести.Столетняя ветеран Великой Отечественной войны Адельфина Михайловна Мазятова проголосовала на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы на избирательном участке в Дзержинском городского округа Люберцы, сообщил в своем MAX-канале глава муниципалитета Владимир Волков.

За всю жизнь Адельфина Михайловна ни разу не пропустила выборы — участвовать в голосовании важно для людей всех возрастов написал градоначальник

Адельфина Мазятова после объявления войны добилась вместе с одноклассниками призыва в армию. Воевала в должности связиста под Андреаполем, затем Ржевом, где попала с частью в окружение, из которого вышла поздней осенью 1941 года. В должности связиста пехотной роты защищала Москву, затем воевала под Вязьмой. Была дважды серьезно ранена, но каждый раз возвращалась на фронт. С 1944 года участвовала в охране особо важных объектов Ленинграда. Имеет множественные награды.