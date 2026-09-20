В Магаданской области провели очень хорошую подготовку к выборам

В штабе независимого наблюдения прокомментировали выборы в Магадане В Магаданской области провели очень хорошую подготовку к выборам

Москва20 сен Вести.В Магаданской области региональные власти, избирательные комиссии всех уровней провели "очень хорошую" подготовительную работу к выборам депутатов Госдумы РФ.

Об этом заявил ИС "Вести" руководитель штаба наблюдения Магаданской области Яков Радченко.

Региональные власти, муниципальные власти, избирательная комиссия региона, территориальные избирательные комиссии провели очень хорошую подготовку, это сказывается в ходе проведения выборов. Видно, что очень все хорошо организовано сказал Радченко

В частности, на это указывает факт, что регион стал лидером по дистанционному электронному голосованию. Данный формат выбрали почти 70% избирателей.

На один из избирательных участков в Магадане пришла столетняя избирательница Антонина Терехова. Эта женщина больше сорока лет прожила и проработала в Магаданской области и на участок пришла сама без посторонней помощи.