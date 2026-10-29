Свой цвет года появится в России Ямпольская: свой цвет года появится в России, хватит пользоваться чужими

Москва29 окт Вести.В России появится собственный цвет года, его выберут в рамках Совета по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. Об этом объявила глава Совета, советник президента РФ Елена Ямпольская в комментарии журналистам.

По ее словам, кабмин до 15 декабря рассмотрит вопросы, связанные с разработкой методологии определения понятия общероссийской идентичности в архитектуре. Будет определена целесообразность использования этого понятия при работе над критериями для Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ямпольская рассказала, что совещание Совета, на котором установят подходы по выбору цвета года, состоится в четверг, 29 октября.

Хватит нам пользоваться чужими цветами - мы сами с усами, сами с цветами… Я думаю, что будет очень хорошо, если мы будем объявлять свой - или свои - цвета года заявила Ямпольская

По ее словам, у России "очень богатое наследие", в стране много талантливых дизайнеров и художников.

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