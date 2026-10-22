Москва22 окт Вести.Главное слово этого года – "родной", заявила журналистам советник президента РФ Елена Ямпольская. Она пояснила, что это слово связано с работой над новыми учебниками по русской словесности.

Авторы хотели, чтобы эти пособия были сделаны с теплом, душой и любовью к родному языку, отметила Ямпольская.

Первое слово, которое мне приходит в голову, и которое стало наиболее актуальным для меня и для моих коллег. Я думаю, по итогам работы в нынешнем году, это, наверное, слово "родной" добавила советник президента

Ранее Ямпольская назвала слово, которое, по ее мнению, потеряло актуальность. Речь идет о термине "нишевый". Он выходит из употребления потому, что россияне больше интересуются широкими, животрепещущими вопросами, отметила советник президента.