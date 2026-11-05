Назван главный претендент на слово 2026 года Словом 2026 года может стать "нейросеть"

Москва5 ноя Вести.Русским словом 2026 года может стать "нейросеть", предположила в беседе с "Абзацем" кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Микалефф. По ее мнению, термин уже стал частью повседневной жизни.

Слово "нейросеть", как и "искусственный интеллект" уже вышло за пределы профессиональной среды и активно используется в образовании, науке, бизнесе и повседневной жизни пояснила эксперт

Лариса Микалефф добавила, что слово "нейросеть" постепенно приобретает в разговорной речи все более широкое значение. Так часто называют самые разнообразные виды, платформы и программы искусственного интеллекта, хотя с точки зрения IT-специалистов эти понятия не полностью совпадают.

Словом 2025 года года стало "зумер", которым называют людей, родившихся в 2000-х.