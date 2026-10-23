Словарь русского языка в 2026 году активно пополнялся из сферы ИИ

Сфера ИИ стала главным источником пополнения русского словаря Словарь русского языка в 2026 году активно пополнялся из сферы ИИ

Москва23 окт Вести.Самое большое количество новых слов в словаре русского языка в 2026 году появилось, благодаря IT-сфере и работе с искусственным интеллектом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе портала "Грамота.ру".

В этом году заметно несколько тенденций. Много новых слов связано с информационными технологиями и искусственным интеллектом: "нейронка", "сгенерить", "иишка", "слоп", "брейнрот" (последние два уже проходили в шорт-лист в прошлом году) говорится в сообщении

Портал отмечает, что остаются по-прежнему популярными неологизмы, обозначающие типажи людей. Например, "пикми" (девушка, настойчиво пытающаяся обратить на себя внимание) или "бимбо" (привлекательная легкомысленная девушка). Также востребованы слова, относящиеся к сфере популярной психологии, например, "манифестировать" (привлекать желаемое в свою жизнь).

Всего на этапе краудсорсинга лингвистами было собрано более 500 слов, которые недавно пришли в язык или приобрели новое значение, но имеют шанс остаться в русской речи.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская назвала главное слово этого года.