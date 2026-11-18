Слово human стало главным в 2026 году по версии Кембриджского словаря

Кембриджский словарь выбрал слово года на фоне развития ИИ Слово human стало главным в 2026 году по версии Кембриджского словаря

Москва18 ноя Вести.Кембриджский словарь английского языка признал прилагательное human ("человеческий") словом 2026 года. Об этом сообщается на сайте словаря.

Лексикографы отметили, что стремительное развитие ИИ постепенно размывает границы между человеком и машиной.

На протяжении всей истории прилагательное "человеческий" обозначало людей, в отличие от животных и богов (а в последнее время и машин). Все чаще встречающееся в таких сочетаниях, как "написанное человеком", "придуманное человеком" и "созданное человеком", оно теперь также означает, что что-то создано людьми или характерно для них, в отличие от ИИ пояснили авторы

Составители словаря также отметили, что выбор слова года отражает возникающие в обществе экзистенциальные вопросы, в том числе о признаках, которые делают нас людьми и позволяют отличать человеческие творения от нейросетевых.

Кроме того, лексикографы обратили внимание на изменение маркетинговых стратегий, в том числе наценку за произведенные людьми товары (так называемый "human premium"), и маркировку авторства.

Ранее портал "Грамота.ру" отметил, что сферы IT и искусственного интеллекта стали главными источниками пополнения словаря русского языка в этом году.