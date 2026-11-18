Москва18 нояВести.Кембриджский словарь английского языка признал прилагательное human ("человеческий") словом 2026 года. Об этом сообщается на сайте словаря.
Лексикографы отметили, что стремительное развитие ИИ постепенно размывает границы между человеком и машиной.
На протяжении всей истории прилагательное "человеческий" обозначало людей, в отличие от животных и богов (а в последнее время и машин). Все чаще встречающееся в таких сочетаниях, как "написанное человеком", "придуманное человеком" и "созданное человеком", оно теперь также означает, что что-то создано людьми или характерно для них, в отличие от ИИпояснили авторы
Составители словаря также отметили, что выбор слова года отражает возникающие в обществе экзистенциальные вопросы, в том числе о признаках, которые делают нас людьми и позволяют отличать человеческие творения от нейросетевых.
Кроме того, лексикографы обратили внимание на изменение маркетинговых стратегий, в том числе наценку за произведенные людьми товары (так называемый "human premium"), и маркировку авторства.
Ранее портал "Грамота.ру" отметил, что сферы IT и искусственного интеллекта стали главными источниками пополнения словаря русского языка в этом году.