Словарь Collins назвал слово года Словарь Collins: термин "mogging" стал словом года

Москва3 ноя Вести.Глагол "mogging" стал словом года по версии словаря Collins. Он означает превосходство над кем-то в той или иной сфере жизни.

В русском языке этот глагол преобразовался в сленговое "могать", имеющее схожее значение.

Вам когда-нибудь казалось, что все вокруг чуть выше, ярче и внушительнее вас? Поздравляем, вы подверглись моггингу. Слово 2026 года по версии Collins mogging обозначает ситуацию, когда кто-то или что-то превосходит или затмевает вас, из-за чего вы можете выглядеть хуже с точки зрения внешнего вида, уверенности в себе или статуса следует из пресс-релиза словаря

Предположительно, глагол появился в английском языке от аббревиатуры AMOG, которая означает "Alpha Male of the Group" ("альфа-самец в группе"). Впервые его начали использовать около десяти лет назад в субкультуре бодибилдинга и связанных с ним интернет-группах. Сейчас слово получило широкое распространение.

Кроме того, в список Collins вошел термин "carspreading". Он означает тенденцию автомобильных компаний производить все более длинные и габаритные транспортные средства. В категории политических терминов отличилось слово "manchesterism", которое характеризует связанную с британским премьером Эндрю Бернемом философию передачи полномочий регионам.

Ранее доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А​​​.И. Герцена Наталия Козловская предположила, что слово "воздухан", скорее всего, войдет в словари молодежного жаргона, но в академические сборники не попадет.