Слово "воздухан" может войти в словари молодежного жаргона, предположила филолог Профессор Козловская: слово "воздухан" может войти в словари молодежного жаргона

Москва1 ноя Вести.Слово "воздухан" с большой вероятностью войдет в словари молодежного жаргона, но в академические словари не попадет. Такое мнение выразила доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А​​​.И. Герцена Наталия Козловская в беседе с РИА Новости.

Возможно, и наверняка, слово "воздухан" войдет в словари молодежного жаргона. Предсказать судьбу слова трудно, но, по моим субъективным ощущениям, оно останется в жаргоне и в академические словари не войдет сказала Козловская

Профессор отметила, что слово "воздухан" несет негативную окраску и ассоциируется с неосновательностью и стремлением преувеличить свои достижения. В основе значения лежит метафора, близкая к фразеологизму "бросать слова на ветер": только вместо ветра – воздух, которому уподобляются слова такого человека.

Появление слова с таким значением эксперт связала с интересом общества к разным социальным и поведенческим типам.

Вспомните "скуфа", "пикми", "альтушку", "тюбика". В заголовках СМИ уже встречаются вопросы вроде "Кто вы – темщик, воздухан или сыночка-корзиночка? резюмировала эксперт

Ранее сообщалось, что россияне стали использовать в своей речи слово "скуф" (мужчина старше 30-35 лет, не следящий за своей внешностью) в десятки раз чаще. Так, еще в 2021 году это слово считалось сленговым оскорблением, а уже спустя три года преодолело статус речевого неологизма и стало самостоятельными "лингвокультурным типажом".