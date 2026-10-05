В Институте Виноградова дали оценку уровню грамотности молодежи в России В Институте Виноградова опровергли утверждение о безграмотности молодежи в РФ

Москва5 окт Вести.Утверждение, будто российская молодежь безграмотна, не соответствует реальности, ведь русский язык меняется, чтобы описывать мир вокруг. Об этом заявил в беседе с РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда "Тотальный диктант" Владимир Пахомов.

Нельзя говорить о том, что молодежь безграмотная, что те поколения, которые были раньше, говорили на более красивом, более правильном русском языке сказал Пахомов

Он предположил, что так может казаться просто потому, что для нас эталоном является то произношение, которое было в прошлом. Оно кажется нам более красивым, пояснил Пахомов.

Однако, по мнению научного сотрудника, если бы молодежь из поколения в поколение действительно портила язык, то его бы уже не было.

Он [язык] существует, он меняется, он развивается, он описывает меняющийся мир констатировал Пахомов

Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж призвал проводить в РФ ежегодный всероссийский ИИ-диктант, который был бы доступен гражданам всех возрастов.