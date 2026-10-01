В РФ предложили устраивать для граждан ежегодный ИИ-диктант Ректор РТУ МИРЭА Кудж предложил ввести ежегодный ИИ-диктант для россиян

Москва1 окт Вести.В РФ призвали проводить ежегодный всероссийский ИИ-диктант, который был бы доступен гражданам всех возрастов. Рассмотреть такую возможность предложил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, его слова передает RT.

Обращение по этому вопросу составлено на имя главы Минцифры России Максута Шадаева.

Сегодня, как заметил Кудж, важнейшей частью цифровой грамотности становится как само умение пользоваться ИИ, так и способность критически оценивать его работу, проверять факты и источники, распознавать ошибки, а также понимать ситуации, в которых нельзя полагаться исключительно на ответ нейросети.

В этой связи федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА — Российский технологический университет" просит вас рассмотреть возможность проведения ежегодного всероссийского ИИ-диктанта, доступного гражданам всех возрастов следует из текста обращения

Предлагаемый диктант должен быть направлен прежде всего на развитие навыков критической проверки результатов работы ИИ. По итогам этого испытания, как заметил Кудж, участник мог бы также получать индивидуальный профиль навыков, в который могут войти, к примеру, умение проверять факты и источники, распознавать мошеннические сценарии, оценивать безопасность советов, а также определять ограничения ИИ.

По словам ректора, обобщенные обезличенные результаты диктанта позволят каждый год оценивать уровень критической ИИ-грамотности россиян и выявлять наиболее распространенные заблуждения. Эти данные можно будет впоследствии учитывать их при разработке образовательных и просветительских программ на тему искусственного интеллекта.