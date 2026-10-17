Россияне стали использовать слово "скуф" в десятки раз чаще Филолог Козловская: частота употребления слова "скуф" выросла в десятки раз

Москва17 окт Вести.Россияне стали использовать в своей речи слово "скуф" (мужчина старше 30-35 лет, не следящий за своей внешностью) в десятки раз чаще, заявила агентству РИА Новости профессор РГПУ имени А.И. Герцена, доктор филологических наук Наталия Козловская.

Она отметила, что еще в 2021 году это слово считалось сленговым оскорблением, а уже спустя три года преодолело статус речевого неологизма и стало самостоятельными "лингвокультурным типажом".

За последние годы частота употребления слова "скуф" выросла в десятки раз: со 139 упоминаний в 2022 году до 3 132 в 2026-м. Мы наблюдаем взрывной рост частоты употребления. Это классический признак ключевого слова текущего момента рассказала филолог

Всего, добавила Козловская, ученые насчитали 15 производных слов. В их числе "дескуфизация" – процесс похудения и ухода за собой, "скуфиня" – женский аналог, "скуфандр" – смешение слов "скуф" и "скафандр", "оскуфение", "оскуфеть", "соскуфиться", "скуфидон" и "скуфство".

Ранее филолог Павел Катышев назвал количество слов в русском языке, состоящих из одной буквы.