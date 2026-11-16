Михалков: есть более точные слова для таких людей как воздуханы

Михалков высказался о воздуханах и русском языке Михалков: есть более точные слова для таких людей как воздуханы

Москва16 ноя Вести.Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков высказался о модном слове "воздухан". По его мнению, в русском языке существуют более точные определения.

В интервью ТАСС Михалков признался, что раньше не слышал такого слова.

Какие-то слова, относящиеся к молодежному сленгу, мне попадаются, но с воздуханом не сталкивался заявил он

Узнав, что "воздухан" используется для характеристики людей, которые много говорят, но ничего не делают, кинорежиссер отметил, что в русском языке есть несколько слов, более точно отражающих суть этого понятия. И одно из них, наиболее точное, нецензурное.

Есть более точные слова в русском языке, которые определяют таких людей [воздуханов], я бы даже сказал конкретные сказал Михалков

Ранее советник президента России Елена Ямпольская высказалась о слове "воздухан", заявив, что оно имеет русские корни и способ образования.