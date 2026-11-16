Москва16 нояВести.Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков высказался о модном слове "воздухан". По его мнению, в русском языке существуют более точные определения.
В интервью ТАСС Михалков признался, что раньше не слышал такого слова.
Какие-то слова, относящиеся к молодежному сленгу, мне попадаются, но с воздуханом не сталкивалсязаявил он
Узнав, что "воздухан" используется для характеристики людей, которые много говорят, но ничего не делают, кинорежиссер отметил, что в русском языке есть несколько слов, более точно отражающих суть этого понятия. И одно из них, наиболее точное, нецензурное.
Есть более точные слова в русском языке, которые определяют таких людей [воздуханов], я бы даже сказал конкретныесказал Михалков
Ранее советник президента России Елена Ямпольская высказалась о слове "воздухан", заявив, что оно имеет русские корни и способ образования.