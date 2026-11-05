Москва5 нояВести.Советник президента России Елена Ямпольская призналась, что слово "воздухан" ей ближе, так как имеет русские корни и способ образования.
Во время брифинга у Ямпольской спросили, какие критерии позволяют включать новые слова в словари русского языка и достаточно ли для этого их продолжительного и массового употребления.
В качестве примеров были названы "дофаминовый", "нишевый", "прайм-эра", "воздухан", "тревожник", "иишка", "ИИ-агент", "генерить" и другие претенденты на слово года.
Из всего, что вы перечислили, мне, наверное, ближе всего слово "воздухан", потому что оно и по происхождению, и по способу образования русскоесказала советник президента
При этом Ямпольская призвала максимально взвешенно подходить к вопросу включения новых слов в словари. По ее мнению, перечисленные термины не станут частью современного русского литературного языка, хотя их употребление в разговорной речи вполне допустимо.