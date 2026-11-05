Ямпольская объяснила, чем ей симпатично слово "воздухан" Ямпольская выделила "воздухан" среди претендентов на слово 2026 года

Москва5 ноя Вести.Советник президента России Елена Ямпольская призналась, что слово "воздухан" ей ближе, так как имеет русские корни и способ образования.

Во время брифинга у Ямпольской спросили, какие критерии позволяют включать новые слова в словари русского языка и достаточно ли для этого их продолжительного и массового употребления.

В качестве примеров были названы "дофаминовый", "нишевый", "прайм-эра", "воздухан", "тревожник", "иишка", "ИИ-агент", "генерить" и другие претенденты на слово года.

Из всего, что вы перечислили, мне, наверное, ближе всего слово "воздухан", потому что оно и по происхождению, и по способу образования русское сказала советник президента

При этом Ямпольская призвала максимально взвешенно подходить к вопросу включения новых слов в словари. По ее мнению, перечисленные термины не станут частью современного русского литературного языка, хотя их употребление в разговорной речи вполне допустимо.