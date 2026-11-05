"Грамота.ру" включила "нишевый" в список претендентов на слово 2026 года

"Дофаминовый" и "нишевый": появились претенденты на слово 2026 года "Грамота.ру" включила "нишевый" в список претендентов на слово 2026 года

Москва5 ноя Вести."Дофаминовый", "нишевый" и "прайм-эра" вошли в список претендентов на слово 2026 года по версии портала "Грамота.ру". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала.

Стали популярны слова "дофаминовый", "нишевый", "прайм-эра". Прилагательное "дофаминовый" оторвалось от научного термина "дофамин" и приобрело более широкое значение говорится в публикации

В шорт-лист также вошла лексика, связанная с искусственным интеллектом. Как уточняется, речь идет о словах "вайбкодинг", "генерить", "дата-центр", "ИИ-агент" и "иишка".

Кроме того, популярность в этом году получили разговорные и сленговые наименования типажей людей. Соответствующий раздел пополнили слова "воздухан" и "тревожник".

На первом этапе специалисты собрали более 500 слов. Отбор в шорт-лист происходил на основе анализа динамики поисковых запросов, а также частотности употребления в социальных сетях и средствах массовой информации.

Слово-победитель выберут в начале декабря, его включат в цифровой мета-словарь "Грамоты.ру".