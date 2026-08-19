Сын Дэцла заявил о своей "нишевой" жизни Сын рэпера Децла Тони признался, что ведет "нишевую" жизнь

Москва19 авг Вести.Сын известного рэпера Децла 21-летний Тони Толмацкий рассказал KP.RU, что ведет "нишевую" жизнь, и не исключил, что "нишевый" может стать словом года в России.

Толмацкий прокомментировал журналистам данные, что модное понятие "нишевый" могут признать словом года.

У меня жизнь „нишевая“, а так насчет слова года сомневаюсь, но не исключаю! Вполне себе может оказаться именно так заявил сын рэпера

По словам Толмацкого, понятие "нишевый" – это не просто молодежный сленг, а часть маркетинговой культуры, где главное – продать людям ощущение их уникальности.

Мне кажется, что „нишевый“ — это одновременно хорошее сленговое выражение и очередная системная жертва культуры консьюмеризма указал он

Толмацкий рассказал, что недавно вернулся из Турции, и теперь ему холодно и грустно в Москве.

...При такой погоде только фильмы в кровати смотреть и чай пить… добавил сын рэпера Кирилла Толмацкого

В прошлом году в топе слов года по версии портала Грамота.ру оказались такие сочетания, как "ред флаг", "сигма", "имба" и "пупупу".