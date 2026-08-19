Москва19 авгВести.Сын известного рэпера Децла 21-летний Тони Толмацкий рассказал KP.RU, что ведет "нишевую" жизнь, и не исключил, что "нишевый" может стать словом года в России.
Толмацкий прокомментировал журналистам данные, что модное понятие "нишевый" могут признать словом года.
У меня жизнь „нишевая“, а так насчет слова года сомневаюсь, но не исключаю! Вполне себе может оказаться именно такзаявил сын рэпера
По словам Толмацкого, понятие "нишевый" – это не просто молодежный сленг, а часть маркетинговой культуры, где главное – продать людям ощущение их уникальности.
Мне кажется, что „нишевый“ — это одновременно хорошее сленговое выражение и очередная системная жертва культуры консьюмеризмауказал он
Толмацкий рассказал, что недавно вернулся из Турции, и теперь ему холодно и грустно в Москве.
...При такой погоде только фильмы в кровати смотреть и чай пить…добавил сын рэпера Кирилла Толмацкого
В прошлом году в топе слов года по версии портала Грамота.ру оказались такие сочетания, как "ред флаг", "сигма", "имба" и "пупупу".