Москва30 авг Вести.В России школьник перевел родителям 4,6 миллиона рублей и сопроводил перевод мемом "67". Об этом сообщает РБК со ссылкой на Т-банк, который изучил вопрос о том, как родители и дети делятся деньгами.

Этот транш стал самым крупным переводом от ребенка родителю за I полугодие 2006 года.

Школьник, являющийся клиентом Т-банка, сопроводил перевод в 4,6 млн руб. открыткой внутри приложения с надписью "67" (six-seven) говорится в сообщении

Мем six-seven не имеет точного значения, был признан словом 2025 года по версии Dictionary.com. Чаще всего его используют как оценку "так себе". Связан с композицией Doot Doot рэпера Skrilla, где эти цифры изначально были просто строчкой. Трек затем популяризировали в соцсетях, фраза и сопровождающий ее жест впоследствии стали вирусными.