Ямпольская предложила создать детский мерч с цитатами Путина Ямпольская предложила выпустить сувениры для детей с цитатами Путина

Москва5 ноя Вести.Линейку сувенирной продукции для детей с цитатами президента РФ Владимира Путина необходимо запустить в России. С таким предложением выступила председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.

Я даже предлагала… в Национальном центре "Россия", там, где они делают так называемые мерчи... создать мерч с цитатами главы государства, рассматривать детские линейки рассказала она журналистам

Ямпольская добавила, что российский лидер часто использует в своей речи пословицы и поговорки. Она отметила, что дети берут пример с президента.

Ранее Путин с помощью кавказской поговорки выразил свое отношение к встрече с африканскими лидерами на саммите в Москве. Глава государства сказал, что время проведенное с друзьями не входит в общий срок жизни человека.