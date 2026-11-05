Москва5 нояВести.Линейку сувенирной продукции для детей с цитатами президента РФ Владимира Путина необходимо запустить в России. С таким предложением выступила председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.
Я даже предлагала… в Национальном центре "Россия", там, где они делают так называемые мерчи... создать мерч с цитатами главы государства, рассматривать детские линейкирассказала она журналистам
Ямпольская добавила, что российский лидер часто использует в своей речи пословицы и поговорки. Она отметила, что дети берут пример с президента.
Ранее Путин с помощью кавказской поговорки выразил свое отношение к встрече с африканскими лидерами на саммите в Москве. Глава государства сказал, что время проведенное с друзьями не входит в общий срок жизни человека.