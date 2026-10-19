Ямпольская рассказала, какие игрушки должны быть у детей до семи лет Ямпольская: мы слишком увлеклись ранним развитием, дети должны играть до 7 лет

Москва19 окт Вести.Ребенок должен развиваться согласно законам природы и до семилетнего возраста играть, а не сидеть за партой. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила советник президента РФ Елена Ямпольская, комментируя финал Всероссийского конкурса "Родная игрушка".

Она уточнила, что второй сезон конкурса посвящен игрушкам для детей дошкольного возраста. По словам Ямпольской, многие проекты можно использовать в детских садах и семьях.

У него (ребенка дошкольного возраста. – Прим. ред.) игровая деятельность ведущая. Он и учится в игре. Поэтому мы и сделали такой акцент в этом году. Потому, что немножко слишком увлеклись вот так называемым ранним развитием, которое нам в девяностые годы с Запада продали, а мы, к сожалению, на него, так сказать, повелись. И некоторые родители до сих пор думают, что чем раньше усадят ребенка за парты, тем будет лучше. Нет, не лучше. Лучше, чтобы ребенок развивался в соответствии с законами природы. А физиологически он до семи лет должен играть, узнавать новое в игре заявила Ямпольская

Она добавила, что игрушка должна помочь ребенку включить фантазию.

Поэтому мы сделали, еще раз повторюсь, акцент на игры и игрушки развивающие, обучающие, просветительские, но игры и игрушки, которые позволяют ребенку включить свою фантазию, выстроить какой-то сюжет, почувствовать себя участником всего происходящего, а не просто сидеть за партой и слушать преподавателя. Для него это еще рановато, это неправильно в таком возрасте добавила советник президента РФ

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России к 1 сентября 2027 года создаст перечень средств обучения и воспитания для детских садов. В него войдут в том числе игры и игрушки, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.