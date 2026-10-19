Москва19 окт Вести.Тема патриотизма прослеживается во многих играх и игрушках, которые создают отечественные разработчики. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на выставке финалистов конкурса "Родная игрушка".

Тема патриотизма прослеживается во многих играх. Во-первых, это разные игры разных наших национальностей, проживающих в России, когда мы знакомим детей с жизнью северных народов, когда мы знакомим детей с традициями [народов] Сибири. И здесь есть возможность говорить с детьми о важном на простом языке… Поэтому очень важно сохранять баланс, чтобы, с одной стороны, это было полезно и для развития, и для патриотизма, а, с другой стороны, все-таки было интересно нашим детям объяснила Львова-Белова

19 октября в Национальном центре "Россия" проходит финал второго сезона конкурса "Родная игрушка" в формате выставки. Организатор конкурса – Российское общество "Знание". Проект реализуется по поручению президента в рамках национального проекта "Молодежь и дети".