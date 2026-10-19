Ямпольская отметила успешное развитие игр для дошкольников в обучении чтению Ямпольская оценила творческие пособия по чтению на конкурсе "Родная игрушка"

Москва19 окт Вести.Авторы и разработчики развивающих игр и пособий для дошкольников творчески подошли к обучению детей чтению. Так советник президента РФ Елена Ямпольская в интервью ИС "Вести" прокомментировала представленные проекты на выставке финалистов конкурса "Родная игрушка" в Национальном центре "Россия".

По ее словам, создатели комплексно подошли к вопросу обучения детей чтению через игру.

Очень порадовали фантазийные, очень творчески придуманные пособия для обучения детей чтению именно в игре… то есть, когда включается и тактильность, и мелкая моторика, и фантазия, и опять же можно выстроить сюжет и самому в нем поучаствовать, таким образом осваивать грамоту сообщила Ямпольская

По словам спикера, на выставке также были представлены проекты авторов из национальных республик России, где общаются не только на русском языке.

Есть игры из регионов, где несколько языков… и там сразу двуязычие в этих играх присутствует. Поэтому меня очень эти игры порадовали. Я вижу, что очень многие, кто с этими проектами вышел, они, конечно, не забыли о том, что президентом объявлен Год единства народов России. Здесь много тематических игр, связанных именно [с этой] тематикой добавила она

19 октября в НЦ "Россия" открылся финал второго сезона конкурса "Родная игрушка" в формате выставки. Организатор конкурса – Российское общество "Знание". Проект реализуется по поручению президента в рамках национального проекта "Молодежь и дети".