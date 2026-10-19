Москва19 окт Вести.Сертификация инициативных производителей игр и игрушек в России дает возможность их товарам входить в список рекомендаций при покупке для детских садов. О важности поддержки отечественных разработчиков и компаний заявила ИС "Вести" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на выставке финалистов конкурса "Родная игрушка".

Второй сезон Всероссийского конкурса "Родная игрушка"​​​ был посвящен играм и игрушкам для дошкольников.

Очень важно, чтобы мы поддерживали таких инициативных производителей, которые смогут обеспечить нашим детям вот это прекрасное счастливое детство. Важно, что сертификация этих производителей дает им возможность входить в список тех товаров, которые рекомендуются при покупке в детские сады, потому что там точно мы можем отрегулировать, во что играют наши дети сказала она

Также Львова-Белова отметила обучающую роль игрушки в российской семье.

Игрушка является основой жизни, когда ребенок большое количество времени проводит вместе с родителями, воспитателями, за настольными играми, за сюжетно-ролевыми играми. И это, с одной стороны, должно быть качественно и безопасно, с другой стороны, обучать доброму, светлому и желательно, чтобы это было, конечно, в нашей национальной традиции добавила она

Ранее в "Движения первых" отметили, что игрушка позволяет формировать мировоззрение у ребенка и его будущие жизненные принципы, в том числе и патриотизм.

19 октября в Национальном центре "Россия" проходит финал второго сезона конкурса "Родная игрушка" в формате выставки. Организатор конкурса – Российское общество "Знание". Проект реализуется по поручению президента в рамках национального проекта "Молодежь и дети".