Москва19 окт Вести.Конкурс "Родная игрушка", который второй год проводится в России по поручению президента, позволил оживить отрасль игр и игрушек и показать отечественным производителям, что они способны конкурировать с зарубежными компаниями. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Она отметила, что российские игрушки могут успешно использоваться для развития навыков и способностей детей.

Замечательно, что есть поручение президента этот конкурс проводить. В прошлом году, я считаю, мы просто встряхнули отрасль игр и игрушек, мы ее оживили. Мы показали, что вы можете конкурировать с завозными к нам игрушками отметила она

Ямпольская подчеркнула, что нет цели полностью убрать с полок магазинов зарубежные игрушки и игры, однако большая их часть должна соответствовать русским традициям.

Никто не говорит, что надо изъять полностью, зачистить поле, убрать все… Не об этом речь. Речь о том, что то, что представлено, оно должно быть качественно, оно должно соответствовать нашим традициям, как нравственным традициям, так и игровым. Они же очень богатые и у русских, и у всех остальных народов нашей страны. Это должно быть в наличии, это должно быть видно сказала она

Также Ямпольская заявила, что ребенок должен развиваться согласно законам природы и до семилетнего возраста узнавать что-то новое через игру. Кроме того, игры могут способствовать обучению чтению.