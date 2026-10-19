Москва19 окт Вести.Игрушка позволяет формировать мировоззрение у ребенка и его будущие жизненные принципы, в том числе и патриотизм. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Артур Орлов на выставке финалистов конкурса "Родная игрушка".

По его словам, игрушка сегодня является не только атрибутом, но и через эмоциональную связь воспитывает в детях ценностные ориентиры. В качестве примера Орлов продемонстрировал связанную игрушку чебурашки, которую сделал подросток из Белгородской области.

Я про игрушку говорил, у меня она с собой. В ней смысл, потому что ее связал парень четырнадцати лет из Белгородской области. Порядка тысячи [таких игрушек] ребятам отправил на фронт и до сих пор это продолжает делать. И сегодня игрушка – это та самая ценность, она не просто является какой-то атрибутикой, она имеет свойство быть живой, чувственной, эмоциональной, и открывается определенное доверие и ценности к этой игрушке. Чебурашка сделан руками ребенка, а у ребенка есть своя история, и у него есть своя мечта – стать офицером рассказал Орлов

19 октября в НЦ "Россия" открылся финал второго сезона конкурса "Родная игрушка" в формате выставки. Организатор конкурса – Российское общество "Знание". Проект реализуется по поручению президента в рамках национального проекта "Молодежь и дети".