Москва1 октВести.Минпросвещения России к 1 сентября 2027 года создаст перечень средств обучения и воспитания для детских садов. В него войдут в том числе игры и игрушки, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, необходимость в таком перечне обозначили сами воспитатели. Сейчас министерство актуализирует федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), в который планируется включить перечень средств обучения и воспитания для детских садов, в том числе игр и игрушек.
Мы рассчитываем, что к началу следующего учебного года такой перечень будет доступен для каждого детского садасказал Сергей Кравцов журналистам
В рабочую группу вошли научные сотрудники, опытные воспитатели, производители детских игрушек и представители профильных ведомств. Работа проводится при участии советника президента РФ Елены Ямпольской, уточнил Сергей Кравцов.