Для детсадов появится единый перечень игр и игрушек Минпросвещения создаст перечень игр и игрушек для детских садов

Москва1 окт Вести.Минпросвещения России к 1 сентября 2027 года создаст перечень средств обучения и воспитания для детских садов. В него войдут в том числе игры и игрушки, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, необходимость в таком перечне обозначили сами воспитатели. Сейчас министерство актуализирует федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), в который планируется включить перечень средств обучения и воспитания для детских садов, в том числе игр и игрушек.

Мы рассчитываем, что к началу следующего учебного года такой перечень будет доступен для каждого детского сада сказал Сергей Кравцов журналистам

В рабочую группу вошли научные сотрудники, опытные воспитатели, производители детских игрушек и представители профильных ведомств. Работа проводится при участии советника президента РФ Елены Ямпольской, уточнил Сергей Кравцов.