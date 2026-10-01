Президентский проект для заведующих детсадами запустят в РФ в 2027 году

В России запустят президентский проект для руководителей детсадов Президентский проект для заведующих детсадами запустят в РФ в 2027 году

Москва1 окт Вести.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о запуске в 2027 году президентского проекта для руководителей детских садов.

В 2027 году будет дан старт президентскому проекту по направлению "Заведующие детскими садами" сказал министр РИА Новости

Проект нацелен на создание единых подходов к повышению квалификации руководства дошкольных организаций, добавил Кравцов.

Он уверен, что объединение в единую команду поможет выстроить персональные траектории развития управленцев и систему мотивации.

Ранее Кравцов сообщал, что во всех школах страны появится единое школьное телевидение.