Москва1 октВести.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о запуске в 2027 году президентского проекта для руководителей детских садов.
В 2027 году будет дан старт президентскому проекту по направлению "Заведующие детскими садами"сказал министр РИА Новости
Проект нацелен на создание единых подходов к повышению квалификации руководства дошкольных организаций, добавил Кравцов.
Он уверен, что объединение в единую команду поможет выстроить персональные траектории развития управленцев и систему мотивации.
Ранее Кравцов сообщал, что во всех школах страны появится единое школьное телевидение.