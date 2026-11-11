Аналитики назвали долю россиянок, которые сталкиваются с "воздуханами" в жизни Почти три четверти россиянок регулярно сталкиваются с "воздуханами"

Москва11 ноя Вести.Около 74% россиянок регулярно сталкиваются с "воздуханами" в реальной жизни. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом "Литрес", итоги которого есть в распоряжении в распоряжении РБК Life.

"Воздуханами" в интернет-сообществе называют людей, которые много обещают, но не делают. Термин стал популярным мемом в соцсетях и попал в шорт-лист претендентов на звание "Слово года – 2026" по версии портала "Грамота.ру".

Почти три четверти опрошенных женщин (74%) признались, что регулярно сталкиваются с "воздуханами" в реальной жизни говорится в публикации

67% респонденток заявили, что главное отличие "воздухана" – это привычка не выполнять свои многочисленные обещания. Среди других качеств, присущих этому типу людей, опрошенные назвали склонность исчезать при появлении первых сложностей или необходимости перейти от слов к делу (38%), красивые разговоры о чувствах без подтверждения поступками (35%), а также масштабные планы на будущее без конкретных действий (34%).

При этом 23% опрошенных женщин признались, что сами давали обещания или строили планы по отношению к партнеру, которые впоследствии не выполняли. Еще 34% не исключают, что могли вести себя таким образом. 43% заявили, что никогда не поступали так.

Советник президента России Елена Ямпольская ранее призналась, что слово "воздухан" ей близко, так как имеет русские корни и способ образования.