Лингвист Ровинская объяснила, почему "сикс-севен" вряд ли станет словом года

Лингвист объяснила, можно ли считать "сикс-севен" одним из слов года Лингвист Ровинская объяснила, почему "сикс-севен" вряд ли станет словом года

Москва6 ноя Вести.Выражение "сикс-севен" вряд ли получит статус слова года, поскольку вопрос о том, можно ли считать его полноценным словом, остается дискуссионным. Об этом РБК рассказала доцент кафедры русского языка МАРХИ, член орфографической комиссии РАН Мария Ровинская.

По словам лингвиста, при рассмотрении "сикс-севен" в качестве слова года возникают два вопроса: какие языковые единицы считать словами и какие из них заслуживают такого звания. Она отметила, что слова могут не только обозначать предметы, признаки и действия, но и передавать эмоции, выражать реакцию, устанавливать контакт и регулировать общение.

"Сикс-севен" используется как сигнал принадлежности к группе, вызывает предсказуемую реакцию собеседника и обладает устойчивой формой, то есть мы имеем дело с новым стремительно распространившимся в молодежной среде средством коммуникации рассказала Ровинская

Специалист отметила, что "сикс-севен" можно было бы считать словом по аналогии с заимствованными сложными словами, например "кофе-брейк".

По ее мнению, "сикс-севен" можно рассматривать в качестве воспроизводимой языковой единицы с устойчивой коммуникативной функцией – по аналогии с междометием "пупупу", которое портал "Грамота.ру" включил в список слов прошлого года.

Ранее сообщалось, что слова "дофаминовый", "нишевый" и "прайм-эра" вошли в список претендентов на слово 2026 года по версии "Грамоты.ру".