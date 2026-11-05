Журналист Тюкова призвала не бояться новых слов и молодежного сленга

СМИ объяснили появление слов "воздухан" и "прайм-эра" в речи Журналист Тюкова призвала не бояться новых слов и молодежного сленга

Москва5 ноя Вести.Появление новых жаргонных слов и заимствований в русском языке отражает изменения в обществе. Такое мнение высказала редактор отдела семьи и образования KP.RU Дарья Тюкова.

Журналистка прокомментировала шорт-лист конкурса "Слово года". В него вошли слова "генерить", "дофаминовый", "нишевый", "вайбкодинг", "дата-центр", "ИИ-агент", "иишка", "воздухан", "тревожник" и "прайм-эра".

По словам Тюковой, подборка вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей. Большинство пользователей задалось вопросом, почему вместо привычных русских выражений используются сленг и заимствования.

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Тюкова подчеркнула, что русский язык непрерывно развивается, поэтому появление непривычной лексики не должно восприниматься исключительно негативно. Вместо неприятия новых слов она предложила попытаться разобраться в их значении и оценить, насколько емко и точно они позволяют передать смысл новых явлений.