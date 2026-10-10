Москва10 октВести.В русском языке существует 33 однобуквенных существительных, которые обозначают написание самих букв. Кроме того, насчитывается пять предлогов, четыре междометия, два союза и одно местоимение. Об этом сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА Новости.
Эксперт пояснил, что существительное может быть однобуквенным при обозначении определенной буквы алфавита. По его словам, они используются, когда необходимо уточнить написание: "на конце пишем "ь"; в корне "д", а не "т".
В русском языке существует около 33 существительных, состоящих из одной буквы; пять однобуквенных предлогов; четыре однобуквенных междометия; четыре однобуквенные частицы; два однобуквенных союза и одно однобуквенное местоимениесообщил филолог
Катышев уточнил, что из одной буквы состоят предлоги "в", "к", "с", "у".
Частицами, состоящими из одной буквы, являются: "б" – разговорный вариант частицы "бы" ("Ты б пришел сначала") и "ж" – разговорный вариант частицы "же" ("Ты ж взрослая уже")добавил он
В русском языке также встречается междометие "э". Кроме того, существуют омонимы из одной буквы – это слова, которые пишутся и произносятся одинаково, однако имеют разные значения. Так, "а", "и" могут быть союзами, междометиями и частицами. Также не стоит забывать об однобуквенном местоимении "я".
Ранее сообщалось, что русский язык впервые вошел в школьную программу в Индонезии. До этого его ввели в программу обучения в Центральноафриканской республике.
Также об изучении русского языка в школах рассказывал директор старейшей в КНДР Моранбонской средней школы №1 Пан Сон Хе.