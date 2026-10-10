Филолог посчитал, сколько в русском языке однобуквенных слов Филолог Катышев: в русском языке существует 49 слов, состоящих из одной буквы

Москва10 окт Вести.В русском языке существует 33 однобуквенных существительных, которые обозначают написание самих букв. Кроме того, насчитывается пять предлогов, четыре междометия, два союза и одно местоимение. Об этом сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснил, что существительное может быть однобуквенным при обозначении определенной буквы алфавита. По его словам, они используются, когда необходимо уточнить написание: "на конце пишем "ь"; в корне "д", а не "т".

В русском языке существует около 33 существительных, состоящих из одной буквы; пять однобуквенных предлогов; четыре однобуквенных междометия; четыре однобуквенные частицы; два однобуквенных союза и одно однобуквенное местоимение сообщил филолог

Катышев уточнил, что из одной буквы состоят предлоги "в", "к", "с", "у".

Частицами, состоящими из одной буквы, являются: "б" – разговорный вариант частицы "бы" ("Ты б пришел сначала") и "ж" – разговорный вариант частицы "же" ("Ты ж взрослая уже") добавил он

В русском языке также встречается междометие "э". Кроме того, существуют омонимы из одной буквы – это слова, которые пишутся и произносятся одинаково, однако имеют разные значения. Так, "а", "и" могут быть союзами, междометиями и частицами. Также не стоит забывать об однобуквенном местоимении "я".

Ранее сообщалось, что русский язык впервые вошел в школьную программу в Индонезии. До этого его ввели в программу обучения в Центральноафриканской республике.

Также об изучении русского языка в школах рассказывал директор старейшей в КНДР Моранбонской средней школы №1 Пан Сон Хе.