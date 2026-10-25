Филолог Катышев: на букву "ю" в русском языке начинается около 400 слов

Институт Пушкина назвал количество слов на букву "ю" в русском языке Филолог Катышев: на букву "ю" в русском языке начинается около 400 слов

Москва25 окт Вести.В русском языке насчитывается порядка 400 слов на букву "ю", сообщило РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павла Катышева.

Соединив слова из словников "Современного толкового словаря русского языка", "Словаря русских личных имен", словаря-справочника "Русские названия жителей", а также добавив новые лексемы из других упомянутых словарей, мы получили список, включающий около 400 слов, начинающихся на букву "ю" пояснил эксперт

По его словам, при подсчете ученые учитывали как имена нарицательные, так и собственные. Например, в "Словаре русских личных имен" авторства Н.А. Петровского было обнаружено около 70 имен и отчеств, а также их вариантов, начинающихся на букву "ю".